Светлана Светличная попала в реанимацию

По словам Ивашовой, звезда «Брильянтовой руки», почувствовав себя плохо, сама вызвала скорую помощь. Врачи настояли на ее госпитализации.

— Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом, — рассказала внучка актрисы в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

25 октября стало известно об исчезновении Светличной. Днем ранее родственница актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. По ее словам, актриса не выходила на связь с 22 октября. После в органы обратился и сын пропавшей звезды, который сообщил о пропаже матери 21 октября.