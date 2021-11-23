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Кого ждут на новогодних корпоративах: топ-12 звезд

Елена Прошина
47 минут назад

Концертный директор Табриз Шахиди назвал российских звезд, которые наиболее востребованы на новогодних корпоративах в конце 2021 года. Об этом сообщает РБК.

Кого ждут на новогодних корпоративах: топ-12 звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам директора, наиболее популярными знаменитостями оказались:

Отмечается, что гонорары этих музыкантов за корпоративы и количество заказов не снизились за все время с начала пандемии. По словам Шахиди, у звезд уже расписаны по два-три предновогодних выступления за вечер.

В том же материале говорилось, что с начала эпидемии COVID-19 артисты увеличили расценки на новогодние корпоративы в полтора-два раза. Так, за выступление одного из артистов праздниках в 2021 году придется заплатить от 1,5 до 2 млн рублей.

По словам члена Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павла Воронцова, рост гонораров объясняется тем, что количество возможных концертов в конце декабря сейчас ограничено.

При этом ценник, по данным НАОМ, заметно отличается в зависимости от региона. Так, столичный артист в Москве стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге или в Нижнем Новгороде.

Шоу-бизнес,Табриз Шахиди,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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