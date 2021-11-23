«Комната с мощами»: Кехмана поразили «странные» находки в МХАТе

53-летний директор МХАТа Владимир Кехман заявил, что у его предшественника Эдуарда Боякова в гримерке было обустроено место для молитв, а в самом театре хранились мощи. О странных находках в ходе ревизии сообщает Starhit.ru.
«Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда в кабинете горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего прочего, я обнаружил в театре комнату, где хранятся мощи. Это целая молебная комната, где раньше сидели водители. Более того, приходили некоторые персонажи от Эдуарда и просили, оказывается, в этой комнате есть какие-то личные иконы или еще что-то», — рассказах Кехман.
Он подчеркнул, что имущество раздадут владельцам, однако лишь после разбирательств, как оно попало в театр и что творилось в комнате с иконами и мощами.
Напомним, что Кехман занял пост главы МХАТа в конце октября. Сразу после прихода он заявил, что бывший худрук Эдуард Бояков буквально разорил театр, а в организации появилось множество нетворческих работников, которых ему пришлось уволить.
Кроме того, с приходом Кехмана спектакль с Ольгой Бузовой «Чудесный грузин» сначала сняли с показа, а после и вовсе убрали из репертуара. Сама певица заявляет, что театр не выплачивает ей обещанный гонорар почти в 500 тыс. рублей.