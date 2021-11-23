«Комната с мощами»: Кехмана поразили «странные» находки в МХАТе

«Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда в кабинете горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего прочего, я обнаружил в театре комнату, где хранятся мощи. Это целая молебная комната, где раньше сидели водители. Более того, приходили некоторые персонажи от Эдуарда и просили, оказывается, в этой комнате есть какие-то личные иконы или еще что-то», — рассказах Кехман.