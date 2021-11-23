Лоза высказался о взыскании денег с Первого канала

«Кто вам такое сказал? Ерунду всякую пишут. С адвокатами у меня договорённость, они мне скажут, когда дело закончится. Если они мне не сказали, значит дело в процессе. Я сам позвонил адвокату, он говорит: «Да вы что?» Это всё предварительные истории. А как вы думаете, Первый канал не будет оспаривать? Это неизвестно, сколько будет тянуться, это на месяцы и на года. Журналисты торопятся представить желаемое за действительное. Какие-то предварительные начисления. Никто никому ничего не выплатил. Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что Первый канал оставит всё как есть, наверняка будут какие-то действия».