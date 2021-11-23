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Юрий Лоза опроверг информацию о взыскании с Первого канала 1 млн рублей

Говорит Москва
1 час назад

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что требование истца удовлетворено.

Лоза высказался о взыскании денег с Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постановлено выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей и возместить судебные расходы.

Певец объяснил, что речь идёт о предварительном судебном решении. Дело затянется на долгий срок, пояснил он радиостанции «Говорит Москва».

«Кто вам такое сказал? Ерунду всякую пишут. С адвокатами у меня договорённость, они мне скажут, когда дело закончится. Если они мне не сказали, значит дело в процессе. Я сам позвонил адвокату, он говорит: «Да вы что?» Это всё предварительные истории. А как вы думаете, Первый канал не будет оспаривать? Это неизвестно, сколько будет тянуться, это на месяцы и на года. Журналисты торопятся представить желаемое за действительное. Какие-то предварительные начисления. Никто никому ничего не выплатил. Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что Первый канал оставит всё как есть, наверняка будут какие-то действия».

Ранее Юрий Лоза обратился с иском к Первому каналу, где потребовал компенсацию за нарушение авторских прав и использование в октябре 2020 года кавера на его песню «Плот» в выпуске передачи «Голос». Также в иске было указано, что ведущие и члены жюри представили несоответствующие действительности факты из биографии певца.
Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Мосгорсуд,Радиостанция "Говорит Москва",
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