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«Хотели крови»: Гузеева заявила о разочаровании в друзьях после COVID

Елена Прошина
20 минут назад

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что коронавирус изменил ее жизнь. Об этом сообщает TVcenter.ru.

«Хотели крови»: Гузеева заявила о разочаровании в друзьях после COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я многое узнала за последние два месяца о людях, с которыми я общалась по 20 лет», - рассказала она.

По словам 62-летней телеведущей в ее окружении были такие «друзья», которые названивали ее близким в надежде выяснить что-либо о состоянии Гузеевой просто из любопытства.

«Одна из приятельниц просто мне телефон обрывала, когда меня положили в реанимацию. Она звонила моей ближайшей подруге с набитым ртом ночью. Чай пила, наверное, с пирожным. Говорила: "Слушай, а правда, вот Ларка Гузеева… А что с ней происходит? Информации нет, в интернете пишут, что умерла.."», - добавила актриса.

Она также сообщила, что бесцеремонность и любопытство людей не угасали даже после того, как ведущая оказалась в реанимации.

«Я узнала столько! Люди хотели крови, хотели эмоций, так возбудились. Это близкие люди, которые вот просто со мной живут, общаются, приезжают ко мне в дом. Глаза открылись», - подчеркнула женщина.

Напомним, Лариса Гузеева заболела коронавирусом в конце сентября. После чего она пережила непростой период лечения в Коммунарке. Она провела много дней в больнице, пока врачи боролись за ее жизнь.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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