Друг Гаркалина назвал причину болезней артиста

«Валерий прекрасный актер, добрый и искренний. Сложной судьбы. Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной. С уходом Кати рухнула и его жизненная стена и опора, такие пары друг без друга долго не могут, вот и он ушел вслед за Катенькой», — заявил Демченко.