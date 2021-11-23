Друг Гаркалина назвал причину болезней артиста

Коллега и друг умершего Валерия Гаркалина Влад Демченко назвал причину болезней актера, из-за которых его организм не смог справиться с последствиями заражения COVID-19 — по словам артиста, его «подкосила» смерть жены Екатерины. Об этом он рассказал на церемонии прощания с артистом в учебном театре ГИТИСа в беседе с NEWS.ru.
«Валерий прекрасный актер, добрый и искренний. Сложной судьбы. Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной. С уходом Кати рухнула и его жизненная стена и опора, такие пары друг без друга долго не могут, вот и он ушел вслед за Катенькой», — заявил Демченко.
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов также обратил внимание на различные проблемы со здоровьем у Гаркалина. По его словам, актер не раз уходил из театра и «многое недоиграл».
«Поначалу я воспринимал его как остросоциального артиста, позже оказалось, что ему подвластны также сложнейшие комедийные роли. Последние годы он посвятил педагогике, преподавал в ГИТИСе, его ученикам очень повезло», — подчеркнул депутат.
Напомним, что 20 ноября актер Валерий Гаркалин скончался спустя почти два месяца лечения в больнице от COVID-19. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, которая началась после того, как у актера развился пневмоторакс.