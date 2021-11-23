В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Друг Гаркалина назвал причину болезней артиста

Елена Прошина
1 час назад

Коллега и друг умершего Валерия Гаркалина Влад Демченко назвал причину болезней актера, из-за которых его организм не смог справиться с последствиями заражения COVID-19 — по словам артиста, его «подкосила» смерть жены Екатерины. Об этом он рассказал на церемонии прощания с артистом в учебном театре ГИТИСа в беседе с NEWS.ru.

Друг Гаркалина назвал причину болезней артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Валерий прекрасный актер, добрый и искренний. Сложной судьбы. Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной. С уходом Кати рухнула и его жизненная стена и опора, такие пары друг без друга долго не могут, вот и он ушел вслед за Катенькой», — заявил Демченко.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов также обратил внимание на различные проблемы со здоровьем у Гаркалина. По его словам, актер не раз уходил из театра и «многое недоиграл».

«Поначалу я воспринимал его как остросоциального артиста, позже оказалось, что ему подвластны также сложнейшие комедийные роли. Последние годы он посвятил педагогике, преподавал в ГИТИСе, его ученикам очень повезло», — подчеркнул депутат.

Напомним, что 20 ноября актер Валерий Гаркалин скончался спустя почти два месяца лечения в больнице от COVID-19. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, которая началась после того, как у актера развился пневмоторакс.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Евгений Герасимов,Мосгордума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители