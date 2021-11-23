Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой

Народную артистку России Нину Русланову похоронят рядом с могилой певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве. Как сообщает «Дни.ру», звание народной артистки, Госпремия РСФСР и многочисленные награды обеспечили актрисе бесплатный участок.
Напомним, что актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19 в ночь на 22 ноября. Некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени, однако 11 ноября артистку все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.
38-летняя Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от сепсиса и сердечной недостаточности. Занимавшая тогда пост зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина делала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, чтобы захоронить певицу на Троекуровском кладбище. Глава московского ведомства дал на это согласие.