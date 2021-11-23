Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой

Народную артистку России Нину Русланову похоронят рядом с могилой певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве. Как сообщает «Дни.ру», звание народной артистки, Госпремия РСФСР и многочисленные награды обеспечили актрисе бесплатный участок.

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Напомним, что актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19 в ночь на 22 ноября. Некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени, однако 11 ноября артистку все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.