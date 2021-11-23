Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой

Народную артистку РФ Нину Русланову похоронят в Москве недалеко от могилы Юлии Началовой. При жизни певица была большой поклонницей творчества кинозвезды.

Фото: Global Look Press / Irena Niko/Russian Look Global Look Press / Irena Niko/Russian Look

Могилы Руслановой и Началовой будут находиться рядом. Певица была поклонницей таланта актрисы, обожала фильмы «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и «Хрусталев, машину!» с ее участием.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года в результате борьбы сразу с несколькими тяжелыми заболеваниями — подагрой, красной волчанкой, сахарным диабетом. Ее увезли в больницу прямиком с репетиции, попытки спасти звезду оказались бессмысленными — Началова умерла от сепсиса и сердечной недостаточности.