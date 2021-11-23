Нину Русланову похоронят рядом с Юлией Началовой

Народную артистку РФ Нину Русланову похоронят в Москве недалеко от могилы Юлии Началовой. При жизни певица была большой поклонницей творчества кинозвезды.
Троекуровское кладбище становится последним пристанищем для выдающихся деятелей культуры и искусства, спортсменов, политических деятелей. Среди самых известных Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова, Анна Политковская, Владислав Галкин, Андрей Панин и Виталий Вульф. Звание народной артистки, Госпремия РСФСР и другие награды гарантируют близким Нины Руслановой право на выделение бесплатного места для покойной актрисы, сообщает «Дни.ру».
Могилы Руслановой и Началовой будут находиться рядом. Певица была поклонницей таланта актрисы, обожала фильмы «Небеса обетованные», «Собачье сердце» и «Хрусталев, машину!» с ее участием.
Напомним, певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года в результате борьбы сразу с несколькими тяжелыми заболеваниями — подагрой, красной волчанкой, сахарным диабетом. Ее увезли в больницу прямиком с репетиции, попытки спасти звезду оказались бессмысленными — Началова умерла от сепсиса и сердечной недостаточности.
Нина Русланова была госпитализирована с положительным тестом на COVID-19 11 ноября. Артистка долго отказывалась ехать в больницу, несмотря на появившиеся осложнения, но ее все же удалось уговорить. На фоне недуга у актрисы развились вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Артистка скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.