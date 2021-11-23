Коллеги Гаркалина назвали истинную причину смерти актера

Коллега скончавшегося Валерия Гаркалина на прощальной церемонии назвал причину, по которой актер не смог справиться с последствиями коронавируса. По его словам, дело в жене артиста.

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«Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной», – объяснил друг актера.

По словам артиста Влада Демченко причиной смерти Гаркалина стала потеря опоры в виде его жены. Екатерина и Валерий были словно связаны друг с другом, поэтому он не смог пережить смерть супруги.

Актер Евгений Герасимов также высказался на прощальной церемонии. Он отметил, что Гаркалин раскрылся не только как остросоциальный артист, но и в комедийном жанре. Ученикам повезло, что у них преподавал такой артист, передает слова друзей Гаркалина News.ru.