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Тодоренко пожаловалась, что ее обвиняли в устройстве в "Орла и решку" через постель

Газета.Ruиещё 1
29 минут назад

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram пожаловалась на то, что зрители шоу о путешествиях "Орел и решка" обвиняли ее в устройстве на работу "через постель". Ведущей популярного проекта она стала в 2013 году.

Тодоренко пожаловалась на травлю из-за «Орла и решки»
Фото: InstagramInstagram

"Как эта тупая курица попала на ТВ, через постель?",

"Понятно, кто спал с продюсером", — писали под выпусками передачи около полутора лет.

Сначала Тодоренко не реагировала на эти выпады, но вскоре поняла, что злость и несправедливость обижают ее. Она отметила, что в адрес ее соведущего таких комментариев не было.

"Чем обусловлена такая позиция — рисовать образ женщины настолько немощным в глазах общественности, что за ней обязательно должен стоять меценат-толстосум, чтобы она могла чего-то достичь?" — спрашивает себя Тодоренко.

Ранее Тодоренко, которая сейчас исполняет обязанности судьи шоу "Ледниковый период", поддержала Ксению Бородину после падения в седьмом выпуске шоу.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Ксения Бородина,
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