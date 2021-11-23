Тодоренко пожаловалась на травлю из-за «Орла и решки»

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram пожаловалась на то, что зрители шоу о путешествиях "Орел и решка" обвиняли ее в устройстве на работу "через постель". Ведущей популярного проекта она стала в 2013 году.

Фото: Instagram Instagram

"Как эта тупая курица попала на ТВ, через постель?",

"Понятно, кто спал с продюсером", — писали под выпусками передачи около полутора лет.

Сначала Тодоренко не реагировала на эти выпады, но вскоре поняла, что злость и несправедливость обижают ее. Она отметила, что в адрес ее соведущего таких комментариев не было.

"Чем обусловлена такая позиция — рисовать образ женщины настолько немощным в глазах общественности, что за ней обязательно должен стоять меценат-толстосум, чтобы она могла чего-то достичь?" — спрашивает себя Тодоренко.