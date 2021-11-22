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«Как будто не менял жену»: Новая супруга Гогена Солнцева удивила пользователей

Елена Прошина
20 минут назад

Пользователи Интернет обсуждают внешность жены известного фрика Гогена Солнцева Полины. Их удивило, насколько она похожа на свою мать – бывшую жену Солнцева Екатерину Терешкович.

«Как будто не менял жену»: Новая супруга Гогена Солнцева удивила пользователей
Фото: InstagramInstagram

Солнцев, который недавно развелся с Терешкович и женился на ее дочери, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию Полины.

Пользователям показалось, что она, как две капли воды, похожа на свою мать.

«Как будто и не менял жену», - написала одна из подписчиц.

«Мамина копия», - согласилась другая.

«Все жены похожи на Гогена. Муж и жена одна сатана», - пошутила третья.

«Если б комменты не почитала, решила б что это Катя в фотошопе», - добавила еще одна.

Также подписчики высказали предположение, что Гоген специально «состарил» фотографию новой жены, так как, по их мнению, она выглядит намного старше своих лет – практически ровесницей своей матери. Они удивились, что из всех россиянок новый выбор Солнцева пал именно на дочь своей бывшей жены.

Гоген Солнцев (настоящее имя Илья Солнцев) - фрик, ведущий, режиссер, участник различных шоу, основатель и руководитель Театра ужасов.

Солнцев был женат на 63-летней Екатерине Терешкович. Чтобы соответствовать 40-летнему мужу, супруга сделала пластическую операцию. Однако это не спасло пару от развода. Новой избранницей Гогена стала дочь Терешкович Полина.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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