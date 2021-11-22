Бузова попала в больницу

Несколько месяцев назад у Бузовой диагностировали защемление нерва — она практически не может двигать рукой. Травму певица получила на одном из шоу, но она только обострилась после участия в проектах «Я смогу» и «Ледниковый период». Бузовой сделали операцию и она вернулась к публичной жизни, но врачи настояли на продолжении лечения в больнице.