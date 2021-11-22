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«Ложусь в больницу»: Бузову госпитализировали с травмой руки

Елена Прошина
49 минут назад

Ольгу Бузову госпитализировали в больницу с травмой руки. По словам врачей, кисть полностью восстановиться через пару месяцев, написала в своем Instagram-аккаунте телеведущая и певица.

Бузова попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько месяцев назад у Бузовой диагностировали защемление нерва — она практически не может двигать рукой. Травму певица получила на одном из шоу, но она только обострилась после участия в проектах «Я смогу» и «Ледниковый период». Бузовой сделали операцию и она вернулась к публичной жизни, но врачи настояли на продолжении лечения в больнице.

«Вы уже знаете о моей проблеме с рукой. Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram», — написала в соцсети телеведущая.

При этом Бузова отметила, что проведет на лечении всего несколько дней. Однако врачи убеждены, что полное восстановление руки наступит лишь через пару месяцев.

«Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев».

Бузову несли на руках. И уронили

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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