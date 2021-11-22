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Вдова Джигарханяна обеспокоена судьбой своей квартиры на Арбате

Газета.Ru
1 час назад

Вдова Армена Джигарханяна, Татьяна Власова, опасается за судьбу своей квартиры на Арбате. Все дело в том, что ее покойный муж при жизни продал свою долю бизнесмену Юрию Растегину, который сейчас собирается устроить в квартире музей Джигарханяна, пишет Sobesednik.ru.

Вдова Джигарханяна обеспокоена судьбой своей квартиры на Арбате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никакого музея не будет, это отжим недвижимости. У меня никто даже не спросил, где архив Джигарханяна. Растегина я видела один раз. Он мне разрешил жить в этой квартире до смерти. Это дикая история», – возмутилась Власова на шоу «Пусть говорят».

Однако сам Растегин уверяет, что «отжимать» ничего не планирует: по словам бизнесмена, он предложил купить вдове Джигарханяна квартиру в обмен на ее долю квартиры на Арбате. Он заверил, что общался на эту тему с Власовой и однозначно не собирается сейчас ее никуда выселять, однако бизнесмен твердо намерен «довести до ума» дело покойного артиста и обустроить в его квартире музей.

«Это была воля Джигарханяна и я её буду доводить до ума. Музей будет. Все остальное – дело времени. Более того, у нас в своё время с Арменом Борисовичем было подписано на эту тему соглашение. У меня есть видео, как он это все подписывал», – пояснил Расплетин.

Шоу-бизнес,Татьяна Власова,Армен Джигарханян,ИД "Собеседник",
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