Вдова Джигарханяна обеспокоена судьбой своей квартиры на Арбате

Вдова Армена Джигарханяна , Татьяна Власова , опасается за судьбу своей квартиры на Арбате. Все дело в том, что ее покойный муж при жизни продал свою долю бизнесмену Юрию Растегину, который сейчас собирается устроить в квартире музей Джигарханяна, пишет Sobesednik.ru .

«Никакого музея не будет, это отжим недвижимости. У меня никто даже не спросил, где архив Джигарханяна. Растегина я видела один раз. Он мне разрешил жить в этой квартире до смерти. Это дикая история», – возмутилась Власова на шоу «Пусть говорят».

Однако сам Растегин уверяет, что «отжимать» ничего не планирует: по словам бизнесмена, он предложил купить вдове Джигарханяна квартиру в обмен на ее долю квартиры на Арбате. Он заверил, что общался на эту тему с Власовой и однозначно не собирается сейчас ее никуда выселять, однако бизнесмен твердо намерен «довести до ума» дело покойного артиста и обустроить в его квартире музей.