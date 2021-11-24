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Ургант высмеял получение Павлом Дуровым французского гражданства

Lenta.ruиещё 5
5 минут назад

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял ставшего гражданином Франции основателя Telegram Павла Дурова. Отрывок выпуска доступен на YouTube. Ургант также сравнил Дурова с получившим ранее российский паспорт актером Жераром Депардье.

«Отдали долг Франции»: Ургант высмеял Дурова
Фото: @urgantcom@urgantcom

«Владелец Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. С тех пор, как Жерар Депардье стал гражданином России, мы должны были что-то отдать Франции. Долг был, мы отдали», — сказал телеведущий.

После этого он продемонстрировал зрителям кадр из фильма «Астерикс и Обеликс», на котором лицо Депардье было заменено на лицо Дурова. «В связи с этим выходит новая часть фильма "Астерикс и Обеликс". И с Павлом Дуровым пусть теперь разбирается Франскомнадзор», — резюмировал Ургант.

Ранее стало известно, что основатель Telegram в августе 2021 года получил французское гражданство. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительственного вестника страны (JORF). Согласно документу от 23 августа, предприниматель оказался в числе лиц, приобретающих право на гражданство страны. В списке указаны его имя, дата и место рождения. Сам Дуров появившуюся информацию не прокомментировал.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Жерар Депардье,Павел Дуров,
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