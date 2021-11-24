«Отдали долг Франции»: Ургант высмеял Дурова

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял ставшего гражданином Франции основателя Telegram Павла Дурова. Отрывок выпуска доступен на YouTube. Ургант также сравнил Дурова с получившим ранее российский паспорт актером Жераром Депардье.

Фото: @urgantcom @urgantcom

«Владелец Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. С тех пор, как Жерар Депардье стал гражданином России, мы должны были что-то отдать Франции. Долг был, мы отдали», — сказал телеведущий.

После этого он продемонстрировал зрителям кадр из фильма «Астерикс и Обеликс», на котором лицо Депардье было заменено на лицо Дурова. «В связи с этим выходит новая часть фильма "Астерикс и Обеликс". И с Павлом Дуровым пусть теперь разбирается Франскомнадзор», — резюмировал Ургант.