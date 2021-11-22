Пенкин рассказал, как сбросил 24 килограмма за три недели

Советский и российский певец Сергей Пенкин в эфире программы «Звезды сошлись» рассказал, какая диета позволила ему сбросить 24 килограмма за три недели.

«Все у нас в голове находится, надо просто контролировать себя. У меня очень большая сила воли. Я проходил королевскую диету. Нужно исключить мучное, соль, сахар. Я сейчас так делаю: вместо соли соевый соус, если чай пью - с медом», - рассказал Пенкин.

Как рассказал певец, он встает в половине двенадцатого, выпивает чашку кофе с медом и молоком, а также съедает несколько кусочков сыра. Обедает певец около 15.00. На первое – суп или щи, на второе - гречка или макароны. Иногда – примерно раз в две недели – может позволить себе картофель, который очень любит. Завершается обед чашкой чая или кофе.

«И я вечером уже ничего не ем. Я потом еду преподавать. Могу кофе попить с молоком. И мне нормально. Помимо этого я еще прохожу около 5-10 км пешком, если погода, конечно, хорошая», - добавил артист.

Он сообщил, что потерял 24 килограмма примерно недели за три. Для него в этом нет ничего необычного – организм позволяет такие колебания. Пенкин также сообщил, что его косметолог, которая работала еще с Любовью Орловой, сказала, что у певца очень хорошая толстая кожа, благодаря которой не образуются морщины.