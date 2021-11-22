Жигунов пожаловался на угрозы

Актер и продюсер Сергей Жигунов рассказал об угрозах после подачи иска к компании «Амедиа».

Фото: Рамблер Рамблер

Как сообщает «Стархит», несколько месяцев назад Жигунов обратился в Лефортовский суд Москвы с требованием признать себя соавтором сценария сериала «В парке Чаир», который «Амедиа» снимала для Первого канала.

Жигунов рассказал, что перед подачей иска тщетно пытался уладить вопрос об авторских правах непосредственно с представителями компании, а затем отправил им досудебную претензию. В ответ на нее «Амедиа» пригрозила продюсеру обращением в прокуратуру.

«Возможно, это корпоративная этика «Амедиа» в общении с деловыми партнерами, я на них в суд — они меня в тюрьму, а возможно — новое слово в юриспруденции. Шутки шутками, но времена такие, что бывает всякое», - поделился Жигунов.

Заседание по иску состоится 11 декабря. Жигунов рассчитывает представить в суде доказательства того, что он является соавтором проекта и в течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование.