«Как девочка!»: видео Надежды Бабкиной восхитило фанатов

Певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram видеозапись, в котором пригласила поклонников на юбилей ансамбля «Русская песня».
Подписчики Бабкиной отметили, что на видео артистка выглядит необычайно помолодевшей.
«Вы так похорошели, просто супер!!!», «Какая вы красивая», «Вы не Бабкина, а НАРОДКИНА!!!! Обожаю Вас!!!», «Вы красотка», «Надежда - Вы супер!», «Шикарная Надежда Георгиевна!!!», «Уже внуки взрослые, а она и сама как девочка», «Вот это воля к жизни, энергия так и прет!» - написали Бабкиной в комментариях.
71-летняя артистка также сообщила, что приняла участие в съемках новых выпусков программы «Модный приговор», из которой ушла некоторое время назад.
Поклонники Бабкиной отметили, что без нее совсем потеряли интерес к «Модному приговору».