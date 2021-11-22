«Как девочка!»: видео Надежды Бабкиной восхитило фанатов

«Вы так похорошели, просто супер!!!», «Какая вы красивая», «Вы не Бабкина, а НАРОДКИНА!!!! Обожаю Вас!!!», «Вы красотка», «Надежда - Вы супер!», «Шикарная Надежда Георгиевна!!!», «Уже внуки взрослые, а она и сама как девочка», «Вот это воля к жизни, энергия так и прет!» - написали Бабкиной в комментариях.