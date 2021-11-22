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«Как девочка!»: видео Надежды Бабкиной восхитило фанатов

Вероника Полынина
37 минут назад

Певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram видеозапись, в котором пригласила поклонников на юбилей ансамбля «Русская песня».

«Как девочка!»: видео Надежды Бабкиной восхитило фанатов
Фото: InstagramInstagram

Подписчики Бабкиной отметили, что на видео артистка выглядит необычайно помолодевшей.

«Вы так похорошели, просто супер!!!», «Какая вы красивая», «Вы не Бабкина, а НАРОДКИНА!!!! Обожаю Вас!!!», «Вы красотка», «Надежда - Вы супер!», «Шикарная Надежда Георгиевна!!!», «Уже внуки взрослые, а она и сама как девочка», «Вот это воля к жизни, энергия так и прет!» - написали Бабкиной в комментариях.

71-летняя артистка также сообщила, что приняла участие в съемках новых выпусков программы «Модный приговор», из которой ушла некоторое время назад.

Поклонники Бабкиной отметили, что без нее совсем потеряли интерес к «Модному приговору».

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,
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