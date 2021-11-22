Оксимирон анонсировал дату выхода нового альбома

Рэпер Оксимирон анонсировал в своем Instagram-аккаунте выпуск нового альбома. Релиз первого за последние шесть лет полноформатника запланирован на 1 декабря.
Ранее рэпер выпустил микстейп «Смутное время», в который включил 36 песен: четыре — новых и еще 32 — архивных, написанных им с 2014 по 2021 года. Принявшие его за самостоятельный альбом поклонники, оказались разочарованы.
И вот, меньше, чем через две недели, Оксимирон все же решил обрадовать их полноценным камбэком.
«Oxxxymiron альбом 01.12.2021», — гласит надпись на изображении в опубликованном рэпером посте.
Название диска пока неизвестно.
Фанаты Оксимирона приняли новость восторженно и все же многие отнеслись к ней с сомнением:
«Через 10 лет он выпустит тизер "этот альбом должен был выйти 01.12.2021, но выходит 01.12.2031, ровно десять лет спустя"», «Слишком просто все, чувство обмана не покидает», «Страницу взломали, расходимся».