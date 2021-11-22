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Оксимирон анонсировал дату выхода нового альбома

Елена Прошина
44 минуты назад

Рэпер Оксимирон анонсировал в своем Instagram-аккаунте выпуск нового альбома. Релиз первого за последние шесть лет полноформатника запланирован на 1 декабря.

Оксимирон анонсировал дату выхода нового альбома
Фото: oxxxymiron.comoxxxymiron.com

Ранее рэпер выпустил микстейп «Смутное время», в который включил 36 песен: четыре — новых и еще 32 — архивных, написанных им с 2014 по 2021 года. Принявшие его за самостоятельный альбом поклонники, оказались разочарованы.

И вот, меньше, чем через две недели, Оксимирон все же решил обрадовать их полноценным камбэком.

«Oxxxymiron альбом 01.12.2021», — гласит надпись на изображении в опубликованном рэпером посте.

Название диска пока неизвестно.

Фанаты Оксимирона приняли новость восторженно и все же многие отнеслись к ней с сомнением:

«Через 10 лет он выпустит тизер "этот альбом должен был выйти 01.12.2021, но выходит 01.12.2031, ровно десять лет спустя"», «Слишком просто все, чувство обмана не покидает», «Страницу взломали, расходимся».

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