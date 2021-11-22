Российская певица Марина Хлебникова получила сильные ожоги век. Придя в сознание, она может испытывать проблемы со зрением, пишет KP.RU со ссылкой на источник.

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Как заявил источник телеканала РЕН ТВ, у артистки в ходе пожара была повреждена слизистая оболочка дыхательный путей. Предполагается, что Хлебникова более не сможет петь из-за проблем с голосом.

Ранее стало известно, что Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она дышит самостоятельно. При этом ее состояние все еще остается тяжелым. Отмечалось, что певица находится в сознании, все понимает и ведет себя адекватно.