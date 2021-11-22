Гулькина рассказала о здоровье Хлебниковой до трагедии

Марина Хлебникова попала в больницу с большим процентом ожогов тела. Сейчас она находится в реанимации. Близкие и друзья очень переживают за артистку. Наталия Гулькина даже опубликовала пост в своем «Инстаграме», где рассказала, какая помощь необходима ее подруге.

Фото: Instagram Instagram

«Друзья! Мариночке сейчас необходима наша с Вами помощь. Нужна плазма крови на данный период лечения (это важно!!!). Как сказал врач — каждый день, каждую неделю. Группа крови подойдёт любая» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала артистка, отметим, куда именно нужно приходить желающим сдать плазму.

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WomanHit.ru связался с Гулькиной и выяснил, как сейчас обстоят дела у пострадавшей в пожаре певицы.

- Я поддерживаю общение и с поклонниками, и с директором, и с пиарщиками. Пока ничего не нужно, кроме того, что я написала в своем посте, поскольку к ней еще не пускают. Ну а кровь нужна сейчас постоянно. Врачи просят, чтобы люди не бегали по больнице со словами: "Я для Хлебниковой кровь сдавать', а сразу шли в отделение, о котором я написала. Какие продукты питания нельзя приносить, тоже можно узнать по телефону. Сегодня вечером я еще выставлю пост об этом. По выходным кровь не сдают. Сейчас идет борьба за жизнь, поэтому нужно много плазмы. Других вариантов пока нет.

- А что говорят коллеги, будете организовывать какой-то фонд помощи, сбор средств?

- Я сегодня вечером увижу коллег на дне рождения, и тогда мы будем что-то решать. Пока у меня просто не было возможности пообщаться с коллегами — я тут была в такой беготне! Я записываю новые песни, альбом, записала хит «Королева диско», мы снимали очень красивый клип. Мы уже закончили, я выдохнула, я никакая сейчас. И еще вдруг на меня вся эта ситуация с Мариной свалилась… Я же четыре ночи не спала: у меня своя подготовка к съемкам была, которую бросить нельзя — куча людей задействовано, плюс нервное и физическое напряжение. Я за эти дни даже не успела ни с кем увидеться. Но я думаю, что, конечно, будут какую-то помощь организовывать, потому что пока с экрана льется всякая дрянь. Но человек жив, его надо спасать, вытаскивать. Поэтому нужно всячески поддерживать, какие-то положительные эмоции посылать, а все начинают такую ерунду писать и говорить с экрана. Давайте все-таки стараться писать хорошее, потому что ведь придет человек в себя и узнает, что в него, кроме помоев, извините, ничего не летело Я вот сегодня должна была идти на передачу, но я отказалась, хотя денег мне давали много.

- Почему не пошли?

- Я сначала подумала, что отдам эти деньги Марининым родителям, маме на лечение, а потом мы посоветовались и решили, что не надо пока вообще идти на программу. Да я и сама себя неважно чувствую, я уставшая, с давлением. В принципе, конечно, я могла бы пойти, но я тоже не хочу, потому что я понимаю, что это будет. Опять в ту же дуду — про алкоголь, про то и про се. Но на самом деле вам могу сказать как одна из ближайших коллег Марины, что я никогда не видела ее пьяной ни на одном концерте, ни на какой тусовке. Да, у Марины был не совсем здоровый вид, худая чрезмерно. А худоба на самом деле не красит, она только старит. У Марины просто действительно много проблем со здоровьем, она делала себе зубы, очень серьезные вмешательства: перенесла кучу операций. А что такое зубы? Это ты не ешь месяцами, у тебя костная ткань наращивается для установки имплантов. У нее были очень серьезные проблемы, да еще и с желудком. Плюс человек потерял мужа при таких обстоятельствах, что не каждый еще вынесет. Здесь ее настолько можно понять по-женски, по-человечески. И не гнобить, и не говорить всякую ерунду, а постараться как можно быстрее человека вытянуть с того света.

- Вы сами как переживаете всю эту ситуацию?