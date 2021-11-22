Орейро решила спеть с Волочковой и Бузовой

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро заявила, что хочет записать песню вместе с балериной Анастасией Волочковой и исполнительницей Ольгой Бузовой. Об этом она рассказала на передаче «Новые русские сенсации» на НТВ, запись которой опубликовали на YouTube.

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Орейро показали ролики с участием российских артисток, и она похвалила их выступления. Также она оценила и танцы актера Никиты Джигурды на Красной площади. Когда Наталии показали ролик с Филиппом Киркоровым, она призналась, что знает его, поскольку выступала с ним вместе на музыкальном фестивале.

«Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — заявила певица.

Напомним, что 25 октября президент Владимир Путин подписал указ, по которому аргентинская актриса и певица Наталья Орейро стала гражданкой России. Вместе с ней документы получил и сын исполнительницы — Мольо Орейро Мерлин Атауальпа.