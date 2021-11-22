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«Ей аукнется»: Цыганова осудила Ваенгу за выступление в образе монаха

Елена Прошина
1 час назад

Певица Вика Цыганова осудила свою коллегу по цеху Елену Ваенгу за исполнение песни «Золотые купола» в образе монаха. Своим мнением она поделилась в беседе со Starhit.

«Ей аукнется»: Цыганова осудила Ваенгу за образ монаха
Фото: ТАССТАСС

«Увидев тогда номер, я закричала: «Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?». Не знаю, как она отмоется от этого ужаса. Саму песню невозможно испортить, поэтому Ваенга не измазала ее своим бездарным исполнением, а измазалась сама. Никакого прощения она после не просила. С ее стороны это был пустой хайп, заискивание с публикой, кощунство и полная безвкусица — когда-нибудь ей аукнется», – раскритиковала выступление Цыганова.

Певица подчеркнула, что Ваенга украла песню у ее мужа, композитора Вадима Цыганова, но подавать в суд на коллегу она не планирует. Однако артистка не исключила вероятность, что ее муж все-таки подаст иск в суд, поскольку «Золотые купола» — песня №1 в нашей стране уже десятки лет».

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Супруг исполнительницы и автор песни также возмутился, увидев выступление Ваенги.

«Обычно у авторов спрашивают разрешение на исполнение, тем более публичное, тем более для телевидения. А здесь мы узнаем постфактум, и это шок. Мало того, что она появляется в этом облике, так еще и вскрывается, что поет песню на своих концертах уже два года», – высказался Цыганов.

Ранее Цыганова заявила, что ее «20 лет забвения» начались после того, как она отказала Иосифу Кобзону в сексуальной связи.
Шоу-бизнес,Вадим Цыганов,Вика Цыганова,Елена Ваенга,Иосиф Кобзон,StarHit,
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