«Ей аукнется»: Цыганова осудила Ваенгу за образ монаха

«Увидев тогда номер, я закричала: «Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?». Не знаю, как она отмоется от этого ужаса. Саму песню невозможно испортить, поэтому Ваенга не измазала ее своим бездарным исполнением, а измазалась сама. Никакого прощения она после не просила. С ее стороны это был пустой хайп, заискивание с публикой, кощунство и полная безвкусица — когда-нибудь ей аукнется», – раскритиковала выступление Цыганова.