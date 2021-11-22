«Ей аукнется»: Цыганова осудила Ваенгу за образ монаха

Певица Вика Цыганова осудила свою коллегу по цеху Елену Ваенгу за исполнение песни «Золотые купола» в образе монаха. Своим мнением она поделилась в беседе со Starhit.
«Увидев тогда номер, я закричала: «Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?». Не знаю, как она отмоется от этого ужаса. Саму песню невозможно испортить, поэтому Ваенга не измазала ее своим бездарным исполнением, а измазалась сама. Никакого прощения она после не просила. С ее стороны это был пустой хайп, заискивание с публикой, кощунство и полная безвкусица — когда-нибудь ей аукнется», – раскритиковала выступление Цыганова.
Певица подчеркнула, что Ваенга украла песню у ее мужа, композитора Вадима Цыганова, но подавать в суд на коллегу она не планирует. Однако артистка не исключила вероятность, что ее муж все-таки подаст иск в суд, поскольку «Золотые купола» — песня №1 в нашей стране уже десятки лет».
Супруг исполнительницы и автор песни также возмутился, увидев выступление Ваенги.
«Обычно у авторов спрашивают разрешение на исполнение, тем более публичное, тем более для телевидения. А здесь мы узнаем постфактум, и это шок. Мало того, что она появляется в этом облике, так еще и вскрывается, что поет песню на своих концертах уже два года», – высказался Цыганов.