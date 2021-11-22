Маша Распутина ответила на оскорбления Васильевой

Певица Маша Распутина ответила на грубое высказывание народной артистки РФ Татьяны Васильевой о том, что Елена Проклова , Мария Максакова и Маша Распутина являются «туповатыми».

«Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека?» – возмутилась Распутина.

Певица отметила, что они с ней никогда не общались и виделись всего один раз на съемках одной из телевизионных программ.