Маша Распутина ответила на оскорбления Васильевой

Певица Маша Распутина ответила на грубое высказывание народной артистки РФ Татьяны Васильевой о том, что Елена Проклова, Мария Максакова и Маша Распутина являются «туповатыми».
«Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека?» – возмутилась Распутина.
Певица отметила, что они с ней никогда не общались и виделись всего один раз на съемках одной из телевизионных программ.
В интервью «Собеседнику» Маша Распутина добавила, что Васильевой задали провокационный вопрос, однако для певицы ее слова стали полной неожиданностью.
«Наверное, такое может высказать человек не от большого ума. Просто у нее, наверное, русофобия и ненависть к красивым русским женщинам», – подчеркнула певица.