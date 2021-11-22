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Маша Распутина ответила на оскорбления и хамство Васильевой

РИА "ФедералПресс"иещё 4
36 минут назад

Певица Маша Распутина ответила на грубое высказывание народной артистки РФ Татьяны Васильевой о том, что Елена Проклова, Мария Максакова и Маша Распутина являются «туповатыми».

Маша Распутина ответила на оскорбления Васильевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека?» – возмутилась Распутина.

Певица отметила, что они с ней никогда не общались и виделись всего один раз на съемках одной из телевизионных программ.

В интервью «Собеседнику» Маша Распутина добавила, что Васильевой задали провокационный вопрос, однако для певицы ее слова стали полной неожиданностью.

«Наверное, такое может высказать человек не от большого ума. Просто у нее, наверное, русофобия и ненависть к красивым русским женщинам», – подчеркнула певица.

Шоу-бизнес,Мария Максакова-Игенбергс,Елена Проклова,Татьяна Васильева,
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