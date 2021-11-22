«Копия Жанны»: Шепелев показал подросшего сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который не показывал пользователем сети сына Платона, завел для мальчика публичную страницу в Instagram. Об этом сообщает «Царьград».

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Певица Жанна Фриске скончалась летом 2015 года после длительного лечения от онкологии. Рак мозга ей диагностировали во время беременности. Родив Платона, Жанна долгое время пыталась победить недуг, однако ей не смогли помочь ни в России, ни за рубежом.

Отец ребенка Дмитрий Шепелев принял решение сохранять приватность жизни мальчика. Ранее телеведущий объяснял затворничество нежеланием травмировать психику мальчика:

"Первое и главное: мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно, а помнит ли он маму", - отмечал он.

Однако позиция Шепелева изменилась. В социальной сети Instagram он создал Платону собственный аккаунт. Отмечается, что комментарии к фотографиям в нем отключены.