В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

«Копия мамы Жанны»: Шепелев показал подросшего сына певицы

Елена Прошина
34 минуты назад

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который не показывал пользователем сети сына Платона, завел для мальчика публичную страницу в Instagram. Об этом сообщает «Царьград».

«Копия Жанны»: Шепелев показал подросшего сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Жанна Фриске скончалась летом 2015 года после длительного лечения от онкологии. Рак мозга ей диагностировали во время беременности. Родив Платона, Жанна долгое время пыталась победить недуг, однако ей не смогли помочь ни в России, ни за рубежом.

Отец ребенка Дмитрий Шепелев принял решение сохранять приватность жизни мальчика. Ранее телеведущий объяснял затворничество нежеланием травмировать психику мальчика:

"Первое и главное: мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно, а помнит ли он маму", - отмечал он.

Однако позиция Шепелева изменилась. В социальной сети Instagram он создал Платону собственный аккаунт. Отмечается, что комментарии к фотографиям в нем отключены.

В беседе с GQ Дмитрий Шепелев делился своим подходом к воспитанию мальчика, а также выложил несколько кадров из фотосессии с сыном. Подписчики Шепелева старшего пришли к выводу, что мальчик растет копией мамы Жанны.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители