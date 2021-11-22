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Цыганова раскритиковала «измазавшуюся» Ваенгу за исполнение «Золотых куполов»

Lenta.ru
40 минут назад

Эстрадная певица Вика Цыганова раскритиковала свою коллегу Елену Ваенгу за исполнение на Первом канале песни Михаила Круга «Золотые купола» в образе бородатого священника. Слова артистки приводит Starhit.

Цыганова раскритиковала «измазавшуюся» Ваенгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Увидев тогда номер, я закричала: "Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?" Не знаю, как она отмоется от этого ужаса», — вспомнила Цыганова.

Певица пообещала, что Ваенгу ждет возмездие.

«Саму песню невозможно испортить, поэтому Ваенга не измазала ее своим бездарным исполнением, а измазалась сама. Никакого прощения она после не просила. С ее стороны это был пустой хайп, заискивание с публикой, кощунство и полная безвкусица — когда-нибудь ей аукнется», — отметила она.

Ваенга исполнила композицию Круга на шоу «Три аккорда» в начале лета. Тогда ее выступление раскритиковала Русская православная церковь.

Вика Цыганова выпустила несколько совместных работ с Кругом в начале 2000-х.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Михаил Круг,Елена Ваенга,РПЦ,StarHit,
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