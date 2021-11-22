Хлебниковой потребуется пересадка кожи и пластика

Сама Марина получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников. Ранее певица уже приходила в себя, однако якобы от шока впала в истерику и врачи решили поместить ее в медикаментозный сон.