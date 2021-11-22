Хлебниковой потребуется пересадка кожи и пластика

Пострадавшую при возгорании в собственной квартире Марину Хлебникову ждет длительный период реабилитации. По словам профессора отделения сочетанных травм НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игоря Шарипова, женщине потребуется пересадка кожи и пластика, сообщает РЕН ТВ.
Врач подтвердил, что Хлебникову отключили от ИВЛ.
«Да, ей лучше, естественно, на это и рассчитываем. Но это длительный период — и пластику надо будет делать, и пересадку кожи… Это длительный процесс, на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — заявил Шарипов.
Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, женщина уснула с зажженной сигаретой.