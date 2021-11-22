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Хлебниковой потребуется пересадка кожи и пластика

Елена Прошина
43 минуты назад

Пострадавшую при возгорании в собственной квартире Марину Хлебникову ждет длительный период реабилитации. По словам профессора отделения сочетанных травм НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игоря Шарипова, женщине потребуется пересадка кожи и пластика, сообщает РЕН ТВ.

Хлебниковой потребуется пересадка кожи и пластика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врач подтвердил, что Хлебникову отключили от ИВЛ.

«Да, ей лучше, естественно, на это и рассчитываем. Но это длительный период — и пластику надо будет делать, и пересадку кожи… Это длительный процесс, на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — заявил Шарипов.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, женщина уснула с зажженной сигаретой.

Штурм назвала причину трагедии с Хлебниковой

Сама Марина получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников. Ранее певица уже приходила в себя, однако якобы от шока впала в истерику и врачи решили поместить ее в медикаментозный сон.
Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,РЕН ТВ,
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