Собянина попросили отменить концерт Моргенштерна

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«Ветераны России» обратились к прокурору Москвы из-за концерта Моргенштерна

News.ru
57 минут назад

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к прокурору Москвы Денису Попову, мэру мегаполиса Сергею Собянину и главе столичного управления Роспотребнадзора Елене Андреевой с просьбой «проверить целесообразность и законность проведения концерта» рэпера Алишера Моргенштерна в одном из ночных клубов Москвы, говорится в документе, попавшем в распоряжение NEWS.ru. В письме говорится, что шоу собираются провести в ночь с 26 на 27 ноября 2021-го.

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Фото: InstagramInstagram

Gipsy — скандальный ночной клуб. Известен неоднократными нарушениями законодательства в сфере пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, противопожарной безопасности, а также коронавирусных ограничений <...>. Родительское сообщество возмущено творчеством Моргенштерна. Ему отказывают выступать во многих городах России. Со своей стороны хочу добавить: его виновность в пропаганде паразитирующего образа жизни и наркотиков доказана в суде. Это (пропаганда паразитирующего образа жизни и наркотиков. — NEWS.ru) недопустимо в развитии будущего молодого поколения, — рассказал руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.

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Собеседник подчеркнул, что обращение также адресовано начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову и начальнику ГУ МЧС России по Москве Сергею Желтову.

Следственный комитет России также проведёт очередную проверку музыки рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних, сообщил телеканалу RTVI источник в следственном управлении. Специалистами ведомства будет проверен контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.

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Основные вопросы у следствия вызывает контент, размещённый в период с 2013 по 2021 год. В нём могут содержаться призывы к «употреблению наркотических веществ среди неопределённой группы лиц, в том числе несовершеннолетних». Максимальное наказание в случае смерти потерпевшего по соответствующей статье (ст. 230 УК РФ) составляет 15 лет тюремного заключения.

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта было проведено по инициативе Лиги безопасного интернета.

Шоу-бизнес,Сергей Желтов,Елена Андреева,Олег Баранов,Денис Попов,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,МЧС,СКР,МВД,
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