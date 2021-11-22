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Новый роман? Курбан Омаров опубликовал фото с таинственной девушкой

WMJ.ru
1 час назад

Бывший возлюбленный телеведущей подогрел слухи о новых отношениях, опубликовав в своем Instagram фото своей и женской рук. Сам кадр бизнесмен сделал в машине, на нем видно аккуратную женскую кисть с французским маникюром и часам Rolex, однако идентифицировать девушку на снимке практически невозможно. Предрекая вопросы подписчиков о возможном новом романе, омаров подписал фотографию так:

Новый роман? Курбан Омаров опубликовал фото с таинственной девушкой
Фото: InstagramInstagram

Ничего особенного, идите спать

Бывшая жена Курбана, Ксения Бородина, никак не прокомментировала опубликованное фото. Напомним, о разводе звездной четы стало известно в августе этого года. По некоторым данным, причиной разрыва стали многочисленные измены со стороны Омарова. В браке у пары родилась дочь Тея, у бывших возлюбленных также двое старших детей от предыдущих отношений.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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