Новый роман? Курбан Омаров опубликовал фото с таинственной девушкой

Бывший возлюбленный телеведущей подогрел слухи о новых отношениях, опубликовав в своем Instagram фото своей и женской рук. Сам кадр бизнесмен сделал в машине, на нем видно аккуратную женскую кисть с французским маникюром и часам Rolex, однако идентифицировать девушку на снимке практически невозможно. Предрекая вопросы подписчиков о возможном новом романе, омаров подписал фотографию так:
Ничего особенного, идите спать
Бывшая жена Курбана, Ксения Бородина, никак не прокомментировала опубликованное фото. Напомним, о разводе звездной четы стало известно в августе этого года. По некоторым данным, причиной разрыва стали многочисленные измены со стороны Омарова. В браке у пары родилась дочь Тея, у бывших возлюбленных также двое старших детей от предыдущих отношений.