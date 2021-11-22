Новый роман? Курбан Омаров опубликовал фото с таинственной девушкой

Бывший возлюбленный телеведущей подогрел слухи о новых отношениях, опубликовав в своем Instagram фото своей и женской рук. Сам кадр бизнесмен сделал в машине, на нем видно аккуратную женскую кисть с французским маникюром и часам Rolex, однако идентифицировать девушку на снимке практически невозможно. Предрекая вопросы подписчиков о возможном новом романе, омаров подписал фотографию так: