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Бородина дала отпор критикующим ее за вульгарные фото хейтерам

Lenta.ru
46 минут назад

Российская блогерша и телеведущая Ксения Бородина дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее за публикацию снимков откровенных образах. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Бородина дала отпор критикующим ее за вульгарные фото хейтерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

38-летняя знаменитость регулярно делится с фанатами кадрами, на которых она позирует в нижнем белье или оголяющих тело нарядах. Так, в одном из последних постов она предстала перед фотографом в кружевном боди из полупрозрачной ткани, которое обнажало ее грудь, латексных чулках и босоножках на каблуках.

Подписчики обругали телезвезду в комментариях, посчитав ее новые фотографии чересчур вульгарными.

«Зачем выкладывать столь откровенные фото в соцсети», «Вызывающе», «Все таки вы мама двух замечательных девочек, не стоит бросаться из крайности в крайность», «Скромность вас украшала», «Ужасная пошлость», «Слишком вульгарно», — возмущались они.

Бородина, в свою очередь, ответила на критику комментаторов, разместив новый снимок, на котором она запечатлена в боди Alexander Wang с глубоким декольте и вырезом на животе. По словам блогерши, она сожалеет о том, что в период брака с Курбаном Омаровым ограничивала себя во многих вещах.

«Вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем, что ставлю я? Почему если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память (...) У меня то мое тело уж точно не способ заработка и привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости, — пояснила она. — Моя жизнь, мое личное спокойствие, психологический и эмоциональный комфорт — на первом месте».

В сентябре Бородина приняла участие в откровенной фотосессии после развода. Звезду засняли в латексном бежевом платье бренда Giuseppe di Morabito, которое оформлено глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви Бородина выбрала туфли Saint Laurent на высоком каблуке белого цвета.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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