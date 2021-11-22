Бородина дала отпор критикующим ее за вульгарные фото хейтерам

«Вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем, что ставлю я? Почему если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память (...) У меня то мое тело уж точно не способ заработка и привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости, — пояснила она. — Моя жизнь, мое личное спокойствие, психологический и эмоциональный комфорт — на первом месте».