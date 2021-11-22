Штурм назвала причину трагедии с Хлебниковой

Певица Наталья Штурм рассказала обстоятельства пожара, который произошел в квартире артистки Марины Хлебниковой в Москве. Как отметила в своем Instagram подруга пострадавшей, Хлебникова никогда не страдала от алкоголизма.

«Неудобно спрашивать, у нас вообще не принято лезть в душу, но я предполагаю, что её болезнь — в области нервной системы, она истощена морально ото всех потрясений. Ужас, она просто бесплотная — кожа и кости. Но главное, жива», — написала Штурм.

Певица отметила, что у Хлебниковой не было никаких поводов для злоупотребления спиртным и у нее никогда не было к нему пристрастия.

«Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у неё нет алкозависимости», — написала Штурм.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, женщина уснула с зажженной сигаретой.