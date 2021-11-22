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Печальная улыбка: опубликовано последнее фото Гаркалина перед смертью

Экспресс газета
20 минут назад

Валерий Гаркалин ушел из жизни 20 ноября. Легкие звезды были поражены тотально и надежды на спасение не было, хотя еще за неделю до трагедии актер чувствовал себя не так уж плохо.

Печальная улыбка: опубликовано последнее фото Гаркалина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Валерий Гаркалин боролся с коронавирусом несколько недель. Трижды сделанная прививка все же не спасла звезду "Ширли-Мырли" от тяжелого течения заболевания, поскольку актер страдал сердечной недостаточностью и прочими хроническими заболеваниями. Еще утром 19 ноября медики «Коммунарки» четко понимали - артист не выкарабкается, поскольку легкие поражены тотально и все возможные мероприятия по облегчению состояния звездного пациента никакого эффекта так и не дали.

facebook.com/Алла Буловинова

Для коллег Валери Борисовича его уход стал большой неожиданностью. Еще 18 августа никто и не мог подумать, что вскоре жизнь гениального актера оборвется. В тот день в драматическом театре имени Пушкина играли антрепризный спектакль «У каждого свои недостатки», режиссером которого был Гаркалин. Вечер прошел прекрасно, публика долго не отпускала актеров, а после известный московский журналист Алла Буловинова запечатлела Гаркалина в неформальной обстановке - у служебного входа в театр.

Снимок, на котором Валерий Гаркалин в черной рубашке печально улыбается на фоне древнего храма Иоанна Богослова в Бронной слободе, стал одним из последних в жизни артиста.

"Последнее фото, сделанное 18 августа 2021 на выходе по окончании спектакля у служебного входа театра А.С. Пушкина... Светлая память", - написала под ним Алла Буловинова.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,
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