В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Шифрин об Измайлове: «Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом»

Ирина Лебедева
44 минуты назад

Ефим Шифрин был оскорблен словами писателя сатирика Леона Измайлова о том, что якобы он в последние годы жизни Виктора Коклюшкина перестал общаться с ним. Измайлов прямо обвинил Шифрина в неблагодарности – ведь Ефим активно использовал его тексты. Об этом рассказывает 5 Канал.

Шифрин об Измайлове: «Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом. Мы с Витей никогда не ссорились, никогда в жизни. Мы стали общаться реже, это и дало повод человеку судачить об этом. Но не мужское это дело и не его», — сказал Шифрин в эфире НТВ.

Юморист объяснил, что Виктор Коклюшкин сам все больше и больше отдалялся от старых друзей. Предполагалось, что этому способствовала вторая супруга писателя-сатирика. Она лечила его от пристрастия к алкоголю и внимательно следила, где, с кем и как ее муж проводит время. А в их компании алкоголь присутствовал неизменно.

С монологами Коклюшкина выступали многие звезды, в частности, Евгений Петросян, Елена Степаненко, Владимир Винокур, однако на его похоронах едва ли не единственным коллегой по юмору был Ефим Шифрин.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер на 76-ом году жизни.

Шоу-бизнес,Виктор Коклюшкин,Леон Измайлов,Владимир Винокур,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Ефим Шифрин,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители