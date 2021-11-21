Шифрин об Измайлове: «Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом»

Ефим Шифрин был оскорблен словами писателя сатирика Леона Измайлова о том, что якобы он в последние годы жизни Виктора Коклюшкина перестал общаться с ним. Измайлов прямо обвинил Шифрина в неблагодарности – ведь Ефим активно использовал его тексты. Об этом рассказывает 5 Канал.

«Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом. Мы с Витей никогда не ссорились, никогда в жизни. Мы стали общаться реже, это и дало повод человеку судачить об этом. Но не мужское это дело и не его», — сказал Шифрин в эфире НТВ .

Юморист объяснил, что Виктор Коклюшкин сам все больше и больше отдалялся от старых друзей. Предполагалось, что этому способствовала вторая супруга писателя-сатирика. Она лечила его от пристрастия к алкоголю и внимательно следила, где, с кем и как ее муж проводит время. А в их компании алкоголь присутствовал неизменно.