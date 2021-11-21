Вдова Джигарханяна боится, что ее выселят из квартиры

Борьба за арбатскую квартиру знаменитого актера и режиссера Армена Джигарханяна не утихает, хотя прошло уже два года со дня его кончины. Квартира поделена пополам – 50 % принадлежат его второй супруге Татьяне Власовой, вторые 50 – бизнесмену Юрию Растегину.

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Растегин уговаривает Власову согласиться переехать в другую квартиру, которую он готов для нее приобрести. А в апартаментах на Арбате он якобы собирается сделать музей Армена Джигарханяна.

«Она может не волноваться, я ее не буду выселять из квартиры, конечно! Переживать ей не стоит совершенно. С чего бы я вдруг стал выселять из квартиры человека? Во-первых, у нее есть полное право на проживание там, так как она — собственница второй половины жилья. А, во-вторых, летом мы с ней встречались, и я подтвердил свои намерения», - рассказывает предприниматель.

Татьяна же уверена, что за всем эти кроется обман и Растегин хочет отнять у нее имущество. Если бы он действительно хотел сделать музей, считает она, то он обязательно бы интересовался архивами покойного актера, но такого интереса он за два года не проявлял.

«Я знаю, что не будет никакого музея! Это отжим недвижимости! Это абсолютно точно. Абсолютно. Есть архив Армена Борисовича. Но у меня даже никто не спросил, где он находится вообще. Из чего музей делать? Дикая история совершенно!» — переживает Власова.

Пасынок Армена Джигарханяна, сын его второй жены Татьяны Власовой, Степан Джигарханян в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, что расходы на похороны актера оказались больше, чем оставшееся от него наследство. По его словам, в результате проверок у актера обнаружили пять счетов. На одном числились две тысячи рублей, на другом — сумма нескольких пенсий, на остальных же и вовсе ничего не было. Из недвижимости актер оставил однушку за МКАДом, в которой какое-то время жил со своей третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.