Асмус прокомментировала новости о своей беременности

Кристина Асмус прокомментировала волну слухов, поднявшихся в СМИ и социальных сетях, объявивших ее беременной. Действительно, сейчас у звезды сериала «Интерны» роман с актером Евдокимовым. Они служат в одном театре и особо не скрывают своих отношений.
СМИ растиражировали новости о личной жизни артистки, тут же подключилась нумеролог и выложила в публичный доступ свой расчет на Кристину и Романа. Там, в частности, говорилось, что у нее «хороший год десятки» и есть возможность родить мальчика.
После этого все стали обсуждать беременность Кристины…
Всю эту историю Асмус с юмором описала в микроблоге.
«Как я забеременела на днях…
Несколько дней назад вышла новость о моем предполагаемом (!) мужчине. СМИ активно подхватили этот сплетню и уже через пару дней некий звездный нумеролог сделала расчет на нашу, опять же, предполагаемую, пару.
Помимо идеальной совместимости написали, что у меня какой-то хороший «год десятки» и я могу даже родить ему мальчика в этом году. И что вы думаете? Моментально вышли заголовки «Кристина Асмус скоро родит сына!», «Асмус беременна вторым!» и так далее. Вот как потом объяснять людям свой плоский живот? МЕНЯ же как обычно в хайпе обвинят. А ты даже про волшебный «год десятки» и не слышал ничего.
А вообще забавно, конечно, читать эти расчеты. Меня часто отмечают в публикациях нумерологи и астрологи. Всегда скептически к этому относилась, но иногда очень точно написано. При этом про других читаю и мне тоже это подходит. Они так общими словами про всех пишут? Или правда в этом что-то есть? Вы верите? Ходили когда-нибудь на такие «штуки»? И как?
… начала одну тему, закончила на другой. Видимо, это у беременных всегда так».