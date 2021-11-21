Асмус прокомментировала новости о своей беременности

А вообще забавно, конечно, читать эти расчеты. Меня часто отмечают в публикациях нумерологи и астрологи. Всегда скептически к этому относилась, но иногда очень точно написано. При этом про других читаю и мне тоже это подходит. Они так общими словами про всех пишут? Или правда в этом что-то есть? Вы верите? Ходили когда-нибудь на такие «штуки»? И как?