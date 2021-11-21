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«Мне это некрасиво»: Понаровская раскритиковала наряды Пугачевой

Ирина Лебедева
38 минут назад

Ирина Понаровская резко осудила манеру одеваться Аллы Пугачевой. Певица считает, что дамы старшего возраста не должны увлекаться молодежными трендами, их наряды должны быть благородными и сдержанными. Об этом она сообщила, будучи гостьей YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман.

«Мне это некрасиво»: Понаровская раскритиковала наряды Пугачевой
Фото: InstagramInstagram

Шихман зачитала отрывок из книги Понаровской, где звезда нелицеприятно высказалась об образе Аллы Пугачевой в мини-шортиках, в которых она пришла на день рождения к Насте Ивлеевой, - рассказывает teleprogramma.pro.

«Это мое личное мнение, я имею право его высказать, я никого не уговариваю. Мое личное мнение, что существует ценз, существует культура, существуют объективные понятия фигуры, ее недостатков. Худенькие ножки – это еще не красивые. Мне это некрасиво. Если бы я увидела такие же шорты на Марлен Дитрих, я бы тоже самое сказала, но почему-то она себе это не позволяла», — сказала Понаровская.

Певица также убеждена, что зрелым дамам не стоит выставлять себя на всеобщее обозрение в купальниках – вне зависимости от того, какая у них фигура. А тем более Понаровская считает неприемлемым выставлять напоказ перипетии личной жизни.

«Вы знаете, как Мерил Стрип сказала? «О личной жизни говорить даме за 60 – это дурной тон». Так вот я считаю, что это дурной тон!»

Российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Как сообщает Telegram-канал Mash, судебный процесс артистка выиграла.

По его данным, Понаровская публично возмущалась размером своей выплаты и требовала сделать перерасчет. Она настаивала, что в ее рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии. Там она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года.

В результате суд занял сторону певицы – теперь ей увеличат стаж и доплатят 240 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Ирина Понаровская,Мерил Стрип,Марлен Дитрих,Алла Пугачева,Пенсионный фонд РФ,
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