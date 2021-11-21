«Мне это некрасиво»: Понаровская раскритиковала наряды Пугачевой

Ирина Понаровская резко осудила манеру одеваться Аллы Пугачевой. Певица считает, что дамы старшего возраста не должны увлекаться молодежными трендами, их наряды должны быть благородными и сдержанными. Об этом она сообщила, будучи гостьей YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман.

Фото: Instagram Instagram

Шихман зачитала отрывок из книги Понаровской, где звезда нелицеприятно высказалась об образе Аллы Пугачевой в мини-шортиках, в которых она пришла на день рождения к Насте Ивлеевой, - рассказывает teleprogramma.pro.

«Это мое личное мнение, я имею право его высказать, я никого не уговариваю. Мое личное мнение, что существует ценз, существует культура, существуют объективные понятия фигуры, ее недостатков. Худенькие ножки – это еще не красивые. Мне это некрасиво. Если бы я увидела такие же шорты на Марлен Дитрих, я бы тоже самое сказала, но почему-то она себе это не позволяла», — сказала Понаровская.

Певица также убеждена, что зрелым дамам не стоит выставлять себя на всеобщее обозрение в купальниках – вне зависимости от того, какая у них фигура. А тем более Понаровская считает неприемлемым выставлять напоказ перипетии личной жизни.

«Вы знаете, как Мерил Стрип сказала? «О личной жизни говорить даме за 60 – это дурной тон». Так вот я считаю, что это дурной тон!»

Российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Как сообщает Telegram-канал Mash, судебный процесс артистка выиграла.

По его данным, Понаровская публично возмущалась размером своей выплаты и требовала сделать перерасчет. Она настаивала, что в ее рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии. Там она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года.