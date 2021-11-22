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Наталия Орейро заявила о желании записать дуэт с Бузовой и Волочковой

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро изъявила желание записать дуэт с российской балериной Анастасией Волочковой и певицей Ольгой Бузовой, пишет газета «Известия».

Орейро захотела спеть с Бузовой и Волочковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Латиноамериканской звезде журналисты НТВ показали ролики с участием российских артисток, и она восхитилась их выступлениями, а также оценила танцы Никиты Джигурды на Красной площади. Когда Орейро показали видео с Филиппом Киркоровым, она сказала, что знает его, потому что выступала с ним вместе на музыкальном фестивале.

«Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — пояснила свой выбор российских знаменитостей Орейро.

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