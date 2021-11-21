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Похороны Гаркалина состоятся 23 ноября на Миусском кладбище

Ирина Лебедева
36 минут назад

Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет во вторник в учебном театре ГИТИСа, - сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский.

Похороны Гаркалина состоятся 23 ноября на Миусском кладбище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начало траурного мероприятия – в 12 часов. Вход для всех желающих проститься с актером будет открыт.

Сами похороны Валерия Борисовича состоятся на Миусском кладбище. Там упокоена его супруга, заслуженный деятель искусств РФ Екатерина Гаркалина. Она ушла из жизни в 2009 году.

Народный артист России Валерий Гаркалин был характерным комедийным актером. Он работал в Театре сатиры, театре кукол имени Образцова, в независимых театрах и был занят в антрепризах.

В кино дебютной для Гаркалина в 1989 году стала роль в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего «Катала». Но известность у широкого зрителя он приобрел благодаря следующим фильмам и спектаклям.

«Ширли-мырли» режиссера Владимира Меньшова, «Ландыш серебристый» Тиграна Кеосаяна, «Лес» Романа Самгина, «Двор» Владимира Панкова, «Как вам это понравится» Дмитрия Крымова.

Шоу-бизнес,Дмитрий Крымов,Сергей Бодров,Григорий Заславский,Владимир Панков,Владимир Меньшов,Тигран Кеосаян,Роман Самгин,РИА Новости,
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