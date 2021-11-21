Похороны Гаркалина состоятся 23 ноября на Миусском кладбище

Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет во вторник в учебном театре ГИТИСа, - сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский.

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Начало траурного мероприятия – в 12 часов. Вход для всех желающих проститься с актером будет открыт.

Сами похороны Валерия Борисовича состоятся на Миусском кладбище. Там упокоена его супруга, заслуженный деятель искусств РФ Екатерина Гаркалина. Она ушла из жизни в 2009 году.

Народный артист России Валерий Гаркалин был характерным комедийным актером. Он работал в Театре сатиры, театре кукол имени Образцова, в независимых театрах и был занят в антрепризах.