Похороны Гаркалина состоятся 23 ноября на Миусском кладбище

Прощание с актером Валерием Гаркалиным пройдет во вторник в учебном театре ГИТИСа, - сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский.
Начало траурного мероприятия – в 12 часов. Вход для всех желающих проститься с актером будет открыт.
Сами похороны Валерия Борисовича состоятся на Миусском кладбище. Там упокоена его супруга, заслуженный деятель искусств РФ Екатерина Гаркалина. Она ушла из жизни в 2009 году.
Народный артист России Валерий Гаркалин был характерным комедийным актером. Он работал в Театре сатиры, театре кукол имени Образцова, в независимых театрах и был занят в антрепризах.
В кино дебютной для Гаркалина в 1989 году стала роль в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего «Катала». Но известность у широкого зрителя он приобрел благодаря следующим фильмам и спектаклям.
«Ширли-мырли» режиссера Владимира Меньшова, «Ландыш серебристый» Тиграна Кеосаяна, «Лес» Романа Самгина, «Двор» Владимира Панкова, «Как вам это понравится» Дмитрия Крымова.