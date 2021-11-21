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Садальский анонсировал выход фильма с участием Заворотнюк

Ирина Лебедева
1 час назад

Станислав Садальский объявил о том, что скоро выйдет фильм, где играет Анастасия Заворотнюк. Актриса еще до болезни снималась в новогодней сказке «Семейка Триллера». Но съемки фильма были приостановлены.

Садальский анонсировал выход фильма с участием Заворотнюк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда оставила профессию в 2019 году из-за проблем со здоровьем. Ее коллеги уже потеряли надежду на то, что комедия когда-либо дойдет до зрителей. Но, по Словам Садальского, чудеса встречаются. «Семейку Триллера» спасли мультипликаторы - дорисовали завершающие сцены с помощью компьютерной анимации.

«Помню, как мы старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали… Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет. А вернуть прошлое, сами знаете. Нельзя! Но случилось чудо», — сообщил Станислав.

Сейчас идет озвучка фильма, так что скоро картина выйдет в свет. В ролях – известные и любимые публикой актеры. Станислав Садальский, Светлана Иванова, Анастасия Заворотнюк, Александр Олешко, Григорий Сиятвинда, Адам Чекман, Маша Полиенко, Артемий Падалка, , Александр Робак, Татьяна Васильева.

«Только что, озвучивал фильм, на котором, казалось, давно поставили крест.

«Семейка Триллера»! Смешная история о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли.

А я играл сумасшедшего профессора-гения, создавшего эту волшебную таблетку...», - пишет актер.

Лариса Голубкина, последняя ученица народной артистки СССР Марии Максаковой, вернулась на театральные подмостки. Об этом написал в микроблоге Станислав Садальский. Актриса больше года не выходила на сцену из-за серьезнейших проблем со здоровьем. И только ее сила воли смогла совершить чудо.
Шоу-бизнес,Маша Полиенко,Артемий Падалка,Александр Робак,Мария Максакова-Игенбергс,Лариса Голубкина,Светлана Иванова,Анастасия Заворотнюк,Александр Олешко,Григорий Сиятвинда,Станислав Садальский,Татьяна Васильева,
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