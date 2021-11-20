Пыталась спастись: подробности пожара в квартире Хлебниковой

Певица пыталась самостоятельно спастись от огня – спасатели нашли Марину лежащей без сознания около окна, хотя возгорание началось с дивана, где она спала. Основной версией начала трагедии эксперты считают непотушенную сигарету – у исполнительницы была привычка курить в постели.

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Хлебникова старалась добраться до окна, но сознание ее покинуло – от болевого шока или же от отравления продуктами горения, - пишет «Московский Комсомолец»

Сейчас Хлебникова находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. Прогнозы пока неясны, но уже понятно, что в лучшем случае артистке потребуются пластические операции, пересадка кожи и длительная реабилитация.

А пока ей требуется плазма крови. Как рассказал 5 Каналу профессор и хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов, ей предстоит большое переливание, а для этого необходима донорская кровь.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это же на длительный срок. Кожа вся пожженная, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы».

Шарипов отметил, что группа крови в данной ситуации не важна, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться, и призвал поклонников певицы сдать для нее кровь.