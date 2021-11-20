В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Хлебникова пыталась спастись из горящей комнаты

Ирина Лебедева
16 минут назад

Певица пыталась самостоятельно спастись от огня – спасатели нашли Марину лежащей без сознания около окна, хотя возгорание началось с дивана, где она спала. Основной версией начала трагедии эксперты считают непотушенную сигарету – у исполнительницы была привычка курить в постели.

Пыталась спастись: подробности пожара в квартире Хлебниковой
Фото: InstagramInstagram

Хлебникова старалась добраться до окна, но сознание ее покинуло – от болевого шока или же от отравления продуктами горения, - пишет «Московский Комсомолец»

Сейчас Хлебникова находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. Прогнозы пока неясны, но уже понятно, что в лучшем случае артистке потребуются пластические операции, пересадка кожи и длительная реабилитация.

«Мы ее не узнаем»: хирург оценил ожоги на лице Хлебниковой

А пока ей требуется плазма крови. Как рассказал 5 Каналу профессор и хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов, ей предстоит большое переливание, а для этого необходима донорская кровь.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это же на длительный срок. Кожа вся пожженная, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы».

Шарипов отметил, что группа крови в данной ситуации не важна, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться, и призвал поклонников певицы сдать для нее кровь.

Хлебниковой диагностировали отравление угарным газом, ожог 20 процентов лица, ожоги головы, груди и бедер различной степени тяжести.

Шоу-бизнес,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители