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Бузова плакала по ночам из-за отмены спектакля с ее участием

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Российская певица Ольга Бузова заявила, что после отмены в столичном МХАТе имени Горького спектакля с ее участием, сильно переживала и плакала по ночам. Об этом сообщает «СтарХит».

Бузова плакала по ночам из-за отмены спектакля с ее участием
Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press«Комсомольская правда»/Global Look Press

Театральную постановку под названием «Чудесный грузин», где была Бузова, отменили в конце октября.

«Это тоже стресс, тоже слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года», — поделилась Бузова.

Также исполнительница пожаловалась на ряд проблем со здоровьем и свой трудоголизм.

До этого во МХАТе обвинили Бузову в отмене спектакля «Чудесный грузин».

Также Ксения Собчак высмеяла отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Ольга Бузова,
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