Бузова плакала по ночам из-за отмены спектакля с ее участием

Российская певица Ольга Бузова заявила, что после отмены в столичном МХАТе имени Горького спектакля с ее участием, сильно переживала и плакала по ночам. Об этом сообщает «СтарХит».
Театральную постановку под названием «Чудесный грузин», где была Бузова, отменили в конце октября.
«Это тоже стресс, тоже слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года», — поделилась Бузова.
Также исполнительница пожаловалась на ряд проблем со здоровьем и свой трудоголизм.
До этого во МХАТе обвинили Бузову в отмене спектакля «Чудесный грузин».
Также Ксения Собчак высмеяла отмену спектакля МХАТ с участием Бузовой.