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«Одно лицо!» Солнцев выложил портрет с молодой женой

Ирина Лебедева
31 минуту назад

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев в инстаграме показал совместный снимок с молодой супругой. Парочка похожа друг на друга – как брат с сестрой.

«Одно лицо!» Солнцев выложил портрет с молодой женой
Фото: InstagramInstagram

«Говорят, что мы похожи. А вы как думаете?» - обратился к подписчикам Солнцев.

Гоген развелся со своей предыдущей женой Екатериной Терешкович, перипетиями совместной жизнью с которой он несколько лет развлекал пользователей интернета.

Теперь у него новая жена – дочка предыдущей – Полина Терешкович. Как пишут СМИ, пара ждет ребенка.

Фолловеры отметили некоторую схожесть лиц на фотографии. Однако в основном они писали о том, что Полина – копия собственной мамы. И что девушка выглядит старше своего возраста.

«Одно лицо. А если серьезно, то похожи. Это знак!», «Полина стала какой-то бабкой», «На маму свою она похожа по факту», «Та же бабка. Только улучшенная версия».

Заскучавшие по скандалам в семействе фрика, которые в его предыдущем составе случались регулярно, подписчики требуют явления Солнцева народу на малаховских шоу.

«Гоген, срочно к Малахову, мы соскучились!!!»

Гоген Солнцев заявил, что нанял охрану стоимостью 300 тысяч рублей, чтобы защититься от бывшей жены Екатерины Терешкович. Ранее 66-летняя Терешкович сообщила, что намеревается посадить шоумена в тюрьму, чтобы «больше ни одна порядочная и наивная женщина не угодила в грязные лапы этого альфонса и проходимца»
Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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