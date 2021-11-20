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Бастрыкин приглашает Светличную воспитывать молодых следователей

Ирина Лебедева
41 минуту назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин собирается встретиться с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Эта информация размещена на сайте Следственного Комитета России.

Бастрыкин приглашает Светличную воспитывать молодых следователей
Фото: ТАССТАСС

Известная актриса «на протяжении многих лет оказывает содействие ведомству в вопросах культурного и патриотического воспитания кадет, студентов академий СК России, а также молодых следователей», - говорится в сообщении СК.

Бастрыкин лично хорошо знаком со Светличной и с большим уважение относится к ее таланту. Он собирается предложить Светлане Афанасьевне выступить перед студентами и рассказать и о собственном творческом пути, и о своем знаменитом отце.

Папа Светличной был офицером, он прошел всю Великую Отечественную войну и был награжден многими правительственными наградами. Его жизнь может служить примером для молодого поколения будущих служащих правопорядка.

Как сообщалось ранее, переставшую выходить на связь с родственниками Светличную, которой 81 год, искали полицейские и волонтеры. Позднее выяснилось, что актриса все это время принимала участие в съемках телешоу «Прямой эфир» Андрея Малахова и жила в квартире одной из участниц программы.

После этого актрису вызвали в Следственный комитет по делу о ее исчезновении. Присутствовавший на допросе звезды источник рассказал, что Светличная беседу со следователем воспринимала как эпизод съемок, а также просила снимать ее красиво с «актерски рабочей стороны».

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,Александр Бастрыкин,СКР,
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