Бастрыкин приглашает Светличную воспитывать молодых следователей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин собирается встретиться с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Эта информация размещена на сайте Следственного Комитета России.

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Известная актриса «на протяжении многих лет оказывает содействие ведомству в вопросах культурного и патриотического воспитания кадет, студентов академий СК России, а также молодых следователей», - говорится в сообщении СК.

Бастрыкин лично хорошо знаком со Светличной и с большим уважение относится к ее таланту. Он собирается предложить Светлане Афанасьевне выступить перед студентами и рассказать и о собственном творческом пути, и о своем знаменитом отце.

Папа Светличной был офицером, он прошел всю Великую Отечественную войну и был награжден многими правительственными наградами. Его жизнь может служить примером для молодого поколения будущих служащих правопорядка.

Как сообщалось ранее, переставшую выходить на связь с родственниками Светличную, которой 81 год, искали полицейские и волонтеры. Позднее выяснилось, что актриса все это время принимала участие в съемках телешоу «Прямой эфир» Андрея Малахова и жила в квартире одной из участниц программы.