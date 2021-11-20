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Богомолов перестал выкладывать в свой блог фотографии дочери

Ирина Лебедева
12 минут назад

Скандальный блогер Лена Миро отметила, что дочь Константина Богомолова Аня исчезла из его информационного поля. Хотя совсем недавно Миро, напротив, весьма лестно отзывалась о режиссере – писала, что он принадлежит к тому меньшинству мужчин, которые и после разводов продолжают любить своих детей и о них заботиться.

Богомолов перестал выкладывать в свой блог фотографии дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако проявления заботы и любви длились недолго. Блогер считает, что в этом виновата Ксения Собчак.

«После моего поста о том, что самым любимым человеком Богомолова является его дочь, в Instagram Кости больше не появилось ни одной ее фотографии. Ни одного слова о ней. Что, Костик, прилетело тебе о Ксюшади, которая привыкла быть пупом земли?» - пишет Миро.

Светский обозреватель, Богомолов боится перечить своей супруге – его доходы гораздо скромнее, его паблисити отчасти держится на ее возможностях, да и театр, как предположила Миро, он получил под свое начало благодаря связям Ксении.

«Сдался? Слил собственную дочь...? Ну что ж, это тоже выбор. За него я, увы, похвалить не могу», - резюмировала блогер.

Режиссер Константин Богомолов возмутился травлей британской писательницы Джоан Роулинг. В беседе с «Говорит Москва» деятель культуры назвал недопустимым тот факт, что Роулинг не позвали на юбилей первого фильма о Гарри Поттере.

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