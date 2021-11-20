Богомолов перестал выкладывать в свой блог фотографии дочери

Скандальный блогер Лена Миро отметила, что дочь Константина Богомолова Аня исчезла из его информационного поля. Хотя совсем недавно Миро, напротив, весьма лестно отзывалась о режиссере – писала, что он принадлежит к тому меньшинству мужчин, которые и после разводов продолжают любить своих детей и о них заботиться.

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Однако проявления заботы и любви длились недолго. Блогер считает, что в этом виновата Ксения Собчак.

«После моего поста о том, что самым любимым человеком Богомолова является его дочь, в Instagram Кости больше не появилось ни одной ее фотографии. Ни одного слова о ней. Что, Костик, прилетело тебе о Ксюшади, которая привыкла быть пупом земли?» - пишет Миро.

Светский обозреватель, Богомолов боится перечить своей супруге – его доходы гораздо скромнее, его паблисити отчасти держится на ее возможностях, да и театр, как предположила Миро, он получил под свое начало благодаря связям Ксении.

«Сдался? Слил собственную дочь...? Ну что ж, это тоже выбор. За него я, увы, похвалить не могу», - резюмировала блогер.