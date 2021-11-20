«Как представлю ее боль»: Штурм просит молиться за Хлебникову

Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре в собственной квартире. У певицы обширные ожоги, пострадало лицо, сгорели волосы, обожжены дыхательные пути. Сейчас певица находится в тяжелом состоянии, ее ввели в медикаментозную кому и прогнозов пока доктора не дают.
Поклонники запустили в интернете флешмоб «Марина, живи!». Друзья певицы просят всех молиться об ее выздоровлении.
Ее подруга Наталья Штурм разместила в инстаграме пост с призывом об общественной поддержке Марины.
«Солнышко мое, вставай!
Верю, что общая молитва за здоровье и жизнь Марины Хлебниковой поможет. Получилось с одной Мариной, певицей МакSим - получится и с нашей Мариной.
Вторые сутки пытаюсь отключить воображение и не могу. Как представлю ее БОЛЬ… Не дай бог никому.
Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая… с ее мышечной массой такой ожог это сразу кость… и наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей…
Не могу не думать, пытаюсь, но не получается. Капля масла со сковородки стрельнет - мы с криком руку отдергиваем и бежим мазать. С кем не было, помните это ощущение. А тут …
Вся надежда на врачей, на организм Марины и на ваши молитвы. Встань и иди, сказал Иисус, ибо Вера исцелит тебя».
Фолловеры дружно желают, чтобы пострадавшая скорее поправилась. Некоторым доводилось пережить что-то подобное, а другие уже глядят вперед – ведь Хлебниковой потребуется длительная реабилитация.
«Это такая боль…Спаси и сохрани. Это дикая боль. Знаю по себе. Но у меня лицо и в детстве, а тут такой сильный ожог …. Помоги Господи. Наташа, держись! Знаю, как ты переживаешь всегда за друзей. Марина поправится», «Молитва это хорошо...но Марине в дальнейшем понадобится очень много денег на восстановление (если выкарабкается)… судя по тому, что жила она в Бутово, их у нее нет. Интересно, друзья с шоу-биза помогут?»
Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Сообщалось, что площадь возгорания составила десять квадратных метров. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что в момент пожара в квартире находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей.