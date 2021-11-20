«Как представлю ее боль»: Штурм просит молиться за Хлебникову

«Это такая боль…Спаси и сохрани. Это дикая боль. Знаю по себе. Но у меня лицо и в детстве, а тут такой сильный ожог …. Помоги Господи. Наташа, держись! Знаю, как ты переживаешь всегда за друзей. Марина поправится», «Молитва это хорошо...но Марине в дальнейшем понадобится очень много денег на восстановление (если выкарабкается)… судя по тому, что жила она в Бутово, их у нее нет. Интересно, друзья с шоу-биза помогут?»