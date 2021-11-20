В контракте Боякова для Бузовой нашли ошибки и несоответствия закону

Эдуард Бояков, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького, возлагал на Ольгу Бузову большие надежды. Поэтому с поющей телеведущей был заключен контракт почти на полмиллиона рублей за два показа спектакля «Чудесный грузин».

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Эта сумма значительно превышает гонорары выдающимся мастерам сцены. Так, заслуженным артистам России Мерзликину и Сиятвинду предполагалось заплатить по 340 тысяч. Контракт был размещен на портале Госзакупок, - пишет ФАН.

Но его оформление не было доведено до конца – уверяет сменивший Боякова на посту худрука театра Владимир Кехман. В документе нашли нарушения, вследствие чего Кехман не планирует платить Бузовой ни копейки. Об этом он рассказал ТАСС.

«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки. На сегодняшний день действительно существуют два договора, заключенных на исполнение будущих спектаклей. В связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, поэтому формально театр ничего ей не должен».

Ольга Бузова разгневана и решила перевести общение с руководством МХАТа в юридическую плоскость. Она будет требовать обещанное по суду.

«Я никогда не вернусь во МХАТ. Со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — сказала звезда.