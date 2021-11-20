Зрители «Голоса» отметили, что Градский явно нездоров

Не лучшим образом на последнем выпуске шоу «Голос» выглядел 72-х летний композитор Александр Градский. Поклонники певческого конкурса обратили внимание, что рядом с ним даже установили вентилятор, и что наставнику трудно говорить.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На официальной странице шоу «Голос» в социальной сети ВКонтакте фолловеры обсуждают эту ситуацию и переживают по поводу состояния здоровья пожилого наставника.

«А что с Александром Борисовичем? Очень неважно выглядит на эфире, кажется, ему плохо», «Ощущение, что Александр Борисович неважно себя чувствует. Здоровья ему!», - пишут они в комментариях.

Сам Градский старался недомоганиям не поддаваться, высказывался, как обычно, эмоционально и достаточно резко. Так, когда подопечные Димы Билана исполнили хит «Cheri Cheri Lady» группы Modern Talking, Александр Борисович не смолчал.

«Терпеть не мог Modern Talking. Просто страх. Но надо так уметь, чтобы эту фигню музыкальную завернуть в такой роскошный элемент», — заявил он.

Градский должен был сделать выбор между своими «ученицами»: Юлией Коваль и Юлией Кургановой. Композитор решил оставить на программе Курганову, - информирует Экспресс Газета.

Первый канал продолжает съемки юбилейного сезона популярного шоу «Голос». Одним из членов жюри вновь стал музыкант Александр Градский, который вернулся на программу после долгого перерыва, несмотря на проблемы со здоровьем.