Садальский о разводе Лолиты: «Их разлучила любовь напоказ»

Станислав Садальский поделился своим мнение по поводу развода Милявской и Иванова. Как оказалось, актера и Лолиту с Дмитрием связывали дружеские отношения и он считал их «прекрасной парой». А распался союз, по убеждению Садальского, из-за того, что они выставляли свою жизнь напоказ. Счастье любит тишину, - уверен 70-летний артист.

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«Вот что я заметил. Если скажешь „люблю тебя“, то любви становится меньше! Вспомните, как сказал Сергей Есенин: „О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят“. Нельзя любовь и чувства выставлять напоказ, лучше отвести им место поглубже в сердце. Именно любовь напоказ разлучила эту прекрасную пару — Диму и Лолу», — написал Станислав Юрьевич.

В микроблоге актера разгорелась дискуссия. Многие подписчики с ним согласились:

«Дааа… Боже, какие были счастливые», «А в нашей жизни разве это не так?! Просто они на виду», «Счастье любит тишину».

Другие считают, что этот брак был с самого начала пиарным, полуфиктивным, и любви как таковой и не было.

«Финал мезальянса по большей части предсказуем», «Нет, там не было любви. Он ей пользовался, а она была слепа, потому что хотела любви и верила», «И она могла Димой пользоваться безо всякой любви. Он моложе на 12 лет, может, и ещё что имел и умел»

Большая группа фолловеров винит в крахе семьи тренера по сквошу: ведь это он изменял супруге.

«Да при чем тут возраст и статус??? Мужчины оказался подлецом, вот и все. От этого ничего не спасет».

Станислав Садальский в годовщину смерти своей мамы выложил в инстаграме коллаж из архивных фотографий. На одной из них – он сам, 12-летний мальчик, горько плачущий у ее гроба.