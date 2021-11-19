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«Сплю и вижу»: Водонаева рассказала о самой желанной стране

Елена Прошина
33 минуты назад

Телеведущая и блогер Алена Водонаева сообщила в Instagram, что хочет снова посетить Румынию, так как имеет румынские корни по отцовской линии.

«Сплю и вижу»: Водонаева рассказала о самой желанной стране
Фото: InstagramInstagram

«Это значимое для моей крови место. По папиной линии. Я сплю и вижу его. И жду, когда окажусь там снова», - написала Водонаева в сторис.

Она рассказала, что в первую поездку только начала встречаться с отцом своего сына Богдана.

«Он активно ухаживал. И сказал: выбирай любую точку на карте, куда хочешь поехать. Он удивился очень моему выбору. Я сказала, что хочу в Румынию на землю моих предков. Купил билеты в тот же день», - рассказала телеведущая.

Она также опубликовала ряд фотографий из первой поездки. По ее словам, началось путешествие в Бухаресте. В ту поездку телеведущей удалось объездить все Карпатские горы.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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