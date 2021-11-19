«Это ужас!»: Распутина резко высказалась о Моргенштерне

Певица Маша Распутина в интервью Алене Жигаловой на YouTube-канале Super раскритиковала рэпера Алишера Моргенштерна и его поклонников.
«Ну, это ужас, потому что он сатанист. Это вообще человек из ада. То, что он говорит и то, что он пропагандирует, все это высказывает… <…> Это действительно какое-то «оно», это не человек для меня», - сказала певица, услышав от ведущей шоу фамилию рэпера.
Она заявила, что даже не хочет смотреть на установленный в студии монитор, чтобы не увидеть «это чудовище какое-то ужасное».
«И это чудовище разрушает мозги таких молодых девочек, как моя дочь», - утверждает Распутина.
Певица добавила, что ее дочь «любит все самое плохое, все самое отвратительное, все самое ужасное».
«И она ведь не одна, их миллионы таких девиц и мальчиков. И что с них будет? Как они будут строить нашу страну? Как они вообще будут за нее отвечать? Они ничего не знают и ничего не соображают своими мозгами», - заявила артистка.
Ранее суд в Москве оштрафовал Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в интернете из-за песен «Розовое вино-2» и Family.
В пятницу стало известно, что СК вновь проверит творчество Моргенштерна, так как мониторинг Instagram и YouTube показал, что творчество рэпера, чья целевая аудитория по большей части состоит из подростков, пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков, сообщил RTVI со ссылкой на источники.