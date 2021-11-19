«Это ужас!»: Распутина резко высказалась о Моргенштерне

«Ну, это ужас, потому что он сатанист. Это вообще человек из ада. То, что он говорит и то, что он пропагандирует, все это высказывает… <…> Это действительно какое-то «оно», это не человек для меня», - сказала певица, услышав от ведущей шоу фамилию рэпера.