Врач Хлебниковой раскрыл подробности ее состояния

Врач Марины Хлебниковой в НИИ имени Николая Склифосовского Игорь Шарипов в программе «Прямой эфир» раскрыл подробности состояния певицы. Его слова приводит «Комсомольская правда».
«Сейчас Хлебникова борется за свою жизнь. Я могу утверждать, что она в очень надежных руках: целая группа специалистов занимается ей сейчас. Не хочу забегать вперед, но удалось справиться с острой фазой травматического шока — она стабильна», — сказал Шарипов.
При этом хирург отметил, что «осложнения могут ждать дальше, однако пока Хлебникова справляется».
«20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица и дыхательных путей, плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде — от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава Богу, удалось купировать. У нее идет большая крово-лимфо-плазма потеря. Пойдет большое переливание, ей нужны доноры. Группа крови не важна – плазма будет отфильтрована».
Шарипов подчеркнул, что плазму для переливания Хлебниковой в любом случае найдут, но если у кого-то есть возможность, то они могут помочь, приехав в ближайшие дни в «Склиф».