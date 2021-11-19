Врач Хлебниковой раскрыл подробности ее состояния

«20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица и дыхательных путей, плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде — от отравления угарным газом, продуктами распада. И это, слава Богу, удалось купировать. У нее идет большая крово-лимфо-плазма потеря. Пойдет большое переливание, ей нужны доноры. Группа крови не важна – плазма будет отфильтрована».